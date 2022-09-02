Какое место занял Андрей Травников в национальном рейтинге губернаторов?

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сохранил свою позицию в национальном рейтинге глав регионов. Об этом сообщили аналитики проекта «Национальный рейтинг», которые проводили исследование с июля по август текущего года.



Эксперты отдельно отметили участие Андрея Травникова в организации и проведении международного технологического форума «Технопром-2022»: «Площадка собрала гостей из-за рубежа и разных регионов России уже в девятый раз, а тема форума хорошо легла в русло стратегии технологического суверенитета и высочайшего запроса на импортозамещение», – прокомментировали аналитики.



Андрей Травников часто фигурировал в период исследования в научных событиях, особенно в новостях о строительстве Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) и «Кампуса Академпарка».



Кроме того, была отмечена активность главы региона на внешнеполитической арене. Губернатор обсудил развитие сотрудничества с премьер-министром временного правительства Мьянмы Мином Ауном Хлайном, который после этого предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову открыть в Новосибирске консульство Мьянмы.

Фото: nso.ru