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Какое место занял Андрей Травников в национальном рейтинге губернаторов?

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Глава Новосибирской области вновь попал в топ-20 лучших губернаторов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сохранил свою позицию в национальном рейтинге глав регионов. Об этом сообщили аналитики проекта «Национальный рейтинг», которые проводили исследование с июля по август текущего года.

Эксперты отдельно отметили участие Андрея Травникова в организации и проведении международного технологического форума «Технопром-2022»: «Площадка собрала гостей из-за рубежа и разных регионов России уже в девятый раз, а тема форума хорошо легла в русло стратегии технологического суверенитета и высочайшего запроса на импортозамещение», – прокомментировали аналитики.

Андрей Травников часто фигурировал в период исследования в научных событиях, особенно в новостях о строительстве Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) и «Кампуса Академпарка».

Кроме того, была отмечена активность главы региона на внешнеполитической арене. Губернатор обсудил развитие сотрудничества с премьер-министром временного правительства Мьянмы Мином Ауном Хлайном, который после этого предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову открыть в Новосибирске консульство Мьянмы.

Фото: nso.ru

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