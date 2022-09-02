Новосибирцы поделились своими карьерными ошибками

Новосибирцы рассказали о своих главных карьерных ошибках в ходе опроса онлайн-сервиса SuperJob. Респонденты ответили, что своими самыми основными ошибками считают неверный выбор профессии (12%), выбор не той специальности для обучения (8%) и увольнение с хорошего места работы (9%).

6% опрошенных пожаловались, что на их карьере негативно сказались неоконченное образование или нежелание учиться. Для 5% ключевой ошибкой стала работа на бесперспективном месте в течение нескольких лет.

По 3% опрошенных главной ошибкой назвали доверие коллегам или работодателям и свои личные качества: низкую самооценку, склонность к сомнениям и боязни. По 2% жителей города жалеют об упущенных возможностях развития и отказе от работы в другом городе. Раннее вступление в брак и работу с друзьями или родственниками назвали ошибкой по 1% опрошенных.

20% опрошенных утверждают, что их все устраивает и что карьерных ошибок они не совершали.