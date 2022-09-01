Как родители отнеслись к запрету на использование мобильных телефонов в школах?

По данным опроса Superjob, 57%родителей выступают против запрета на использование мобильных телефонов детьми в школах. За запрет выступил 31% респондентов. Среди отцов сторонников больше (33%), чем среди матерей (28%).

По сравнению с прошлым годом число родителей, которые не хотят, чтобы их детей лишали возможности использования мобильных в стенах школы, выросло.

Среди учителей, напротив, больше сторонников запрета — 51% за, 39% против. Среди мужчин-преподавателей за табу на телефоны выступает 53%, среди женщин — 50%. Наиболее же активно нововведение поддерживает старшее поколение педагогов (57%).

О введении запрета на использование мобильных телефонов на уроках начиная с 1 сентября сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Заявление было сделано министром на IX Общероссийском родительском собрании 31 сентября.

«В соответствии с новыми санитарными правилами мобильные телефоны с этого учебного года на уроках — я подчеркиваю, на уроках — использовать не допускается», — сказал министр.