В Новосибирской области заработают новые сервисы для людей с ментальной инвалидностью

Новые социальные сервисы для людей с ментальной инвалидностью будут созданы в Новосибирской области при поддержке министерства труда и социального развития региона по национальному в рамках реализации национального проекта «Демография» и госпрограммам.

Клиентоориентированный подход к созданию сервисов позволяет выстроить индивидуальный маршрут подготовки и адаптации молодых людей с ментальными особенностями к жизни в обществе, самостоятельному проживанию или под сопровождением специалистов вне стен стационарных социальных учреждений.



Как рассказала в ходе пресс-конференции министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, в регионе формируется инфраструктура для маршрутизации процесса жизнеустройства людей с ментальными нарушениями, которая включает три основных блока. Первый блок включает сервисы для лиц в возрасте от 14 до 18 лет: это группы кратковременного и дневного пребывания, кабинеты бытового и профессионального ориентирования, модульные площадки для приобретения навыков самостоятельности, а также специализированные курсы реабилитации (абилитации). Второй блок ориентирован на инвалидов старше 18 лет с сохранным интеллектом. Здесь наряду с тренировочными квартирами есть возможность самостоятельно проживать в социальной гостинице. Сервисы третьего блока предлагают систематическое сопровождение специалистами, в том числе для молодых людей, проживающих в собственном жилье, и в рамках обучения специальностям в трудовых мастерских.



Кейсы успешно развиваются на базе организаций социального обслуживания и СО НКО. Так, в Комплексном центре социальной адаптации инвалидов действуют тренировочные квартиры и социальная гостиница, созданные в рамках нацпроекта «Демография». В число основных пилотных площадок по апробации вариативных моделей – тренировочных квартир и модульных площадок для развития навыков самостоятельного проживания – также вошли Успенский психоневрологический интернат, Ояшинский дом-интернат, Общественная организация «Интеграция». Кроме того, на базе подведомственного министерству центра «Рассвет» создана модель, позволяющая организовать эффективное сопровождение детей в возрасте от 0 до 18 лет.



Особое внимание, в том числе, в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения», уделяется организации занятости инвалидов. Профессиональная ориентация и обучение, сопровождаемое трудоустройство – в регионе реализуется специальный проект, позволяющий людям с ментальными расстройствами освоить новые навыки профессии и выйти на работу на одно из предприятий региона, где для него адаптировано рабочее место и закреплен наставник.



Дополнительную информацию о действующих сервисах можно получить по телефону горячей линии 8-800-100-00-82.