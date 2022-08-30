Новосибирцев приглашают поучаствовать в масштабном субботнике «Зеленая Россия»

В сентябре Новосибирская область присоединится ко Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия». Акция пройдет на территории памятника природы регионального значения «Бердская лесная дача».

Цель проекта − объединение всех граждан общей идеей сбережения природы, возрождение родных традиций, экологическое и патриотическое воспитание.

Принять участие в проекте может любой желающий. По итогам проведенных мероприятий до 15 октября нужно будет заполнить электронную форму на сайте акции. По результатам акций движение «Зеленая Россия» определит победителей.

Центральное региональное мероприятие Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» запланировано на 16 сентября 2022 года на территории памятника природы регионального значения «Бердская лесная дача». Подробная информация − на сайте министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Проект «Зеленая Россия» существует с 2013 года. За это время в субботниках поучаствовали больше 18 миллионов человек по всей стране.

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