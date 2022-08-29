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Женщина-космонавт из Новосибирска отправится к МСК на корабле Илона Маска

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Анна Кикина – в составе основного экипажа МКС-68.

В «Роскосмосе» сообщили, что запуск американского корабля Crew Dragon, на котором Анна Кикина отправится к МСК, должен состоятся на 3 октября текущего года. Уроженка Новосибирска с середины 2021 года проходила подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-67, после чего с космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым вошла в состав основного экипажа МКС-68.

Анна рассказала, что «довольна процессом обучения как в США, так и в России». «У всех специалистов я вижу заинтересованность в том, чтобы пилотируемая космонавтика жила, и мы продолжали совершать полеты», – подчеркнула сибирячка.

Отметим, что Анна станет первой за последние восемь лет женщиной, которая будет работать на Международной космической станции в составе российской части экипажа.

Фото: «Роскосмос»

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