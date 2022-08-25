В рамках «Технопрома-2022» Андрей Травников встретился с делегацией из Индии

В третий день работы IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022» глава Новосибирской области провёл рабочую встречу с делегацией Республики Индия во главе с госпожой Пурнимой Ананд, Президентом международного форума БРИКС. Стороны обсудили вопросы взаимодействия стран БРИКС с Новосибирской областью, а также развитие торговых связей и возможностей сотрудничества Новосибирской области с Республикой Индия.

Приветствуя госпожу Ананд, Андрей Травников выразил благодарность индийской делегации за интерес к нашему региону и форуму «Технопром». «Мы стремимся активнее контактировать с Индией, и это понятно с учётом географического положения Новосибирской области. Пока нельзя похвастать большими объёмами внешнеэкономических связей, но следует отметить, что за последние два года наблюдается стремительный рост во взаимодействии. Уверен, что совместная работа на «Технопроме» позволит его усилить. У нас есть серьёзный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества».