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Канада включила Андрея Травникова в санкционный список

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Помимо главы нашего региона, в списке еще два сибирских губернатора.

Канадское правительство включило в санкционный список губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, пишет ndn.info. Кроме него, под санкциями оказались еще два главы сибирских регионов — губернатор Красноярского края Александр Усс и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Всего в санкционный список вошли почти три десятка глав субъектов в России.

Свое решение власти Канады объясняют тем, что «действия РФ представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису».

Фото: nso.ru

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