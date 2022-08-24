Канада включила Андрея Травникова в санкционный список

Канадское правительство включило в санкционный список губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, пишет ndn.info. Кроме него, под санкциями оказались еще два главы сибирских регионов — губернатор Красноярского края Александр Усс и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Всего в санкционный список вошли почти три десятка глав субъектов в России.

Свое решение власти Канады объясняют тем, что «действия РФ представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису».

Фото: nso.ru