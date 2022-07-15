По-семейному: 53% новосибирцев позитивно относятся к работе в одной компании с родственниками

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» провели соцопрос и узнали, как новосибирцы относятся к работе с родственниками. Выяснилось, что больше половины респондентов (53%) не против быть в одной организации со своей семьей. При этом 3% уже сейчас работают вместе, а 44% – категорически против такого труда.

На вопрос, с кем из родственников вы категорически не хотели бы работать, опрошенные ответили, что с супругом или супругой – 42%, с дальними родственниками – 23%, с дочерью или сыном – 13%, с матерью – 13%, с отцом – 9%.

Основными плюсами работы с родственниками респонденты называют: психологический комфорт – 34%, поддержка и помощь в различных рабочих ситуациях – 33%, больше общих интересов и тем для общения – 18%, укрепление родственных связей – 13%, высокая эффективность работы – 2%.

Ключевым минусом такой совместной работы респонденты назвали боязнь ухудшения личных отношений (43%). Также прозвучали ответы: нарушение субординации – 21%, усталость друг от друга – 16%, возникновение проблем в коллективе из-за кумовства – 10%, невысокая производительность труда и появление нежелательных сплетен в коллективе – по 5%.