Новосибирцы поделились, как переживают жаркую погоду на рабочем месте

Аналитики сервиса Зарплата.ру провели опросили новосибирцев и выяснили, как они переносят жару на работе. Исследование проводилось среди работающего населения региона в возрасте от 18 до 55 лет.

Оказалось, что 31% новосибирцев с трудом переносят жару на работе, а их работоспособность сильно падает, 23% же переносят жару до 30-35 градусов вполне нормально, а самочувствие еще 46% жителей бывает разным и зависит от общего состояния.

Также новосибирцы рассказали, соблюдают ли работодатели температурный режим на рабочих местах во время жаркой погоды. Больше половины работодателей обеспечили сотрудников кондиционерами или сплит-системами (58%), у 23% опрошенных в офисе стоит обычный вентилятор, а у 19% нет ничего.

Больше половины ответивших (54%) утверждают, что работодатель обеспечивает температурный режим, а если его невозможно регулировать, например, сломалась система климат-контроля, сокращает рабочий день.