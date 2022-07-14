Сколько мигрантов приехало в Новосибирск за первое полугодие 2022-го?

Более 163 тысяч иностранных граждан въехали в Новосибирскую область за первое полугодие 2022-го, при этом выехали более 107 тысяч человек. Каждый второй мигрант приезжает в наш город для работы.

В регион, как правило, прибывают из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана. По словам начальника отдела управления по вопросам миграции областного ГУ МВД России Яны Голубевой, Новосибирск всегда привлекал трудовых мигрантов крупными строительными объектами.

Прибывшие в безвизовом порядке иностранцы получают работу в строительстве, клининге, найме у физлиц, пишет РБК. Те, кто оформляются в визовом порядке, чаще заняты в обрабатывающем производстве, торговле, гостиничном бизнесе и сельском хозяйстве.