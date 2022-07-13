Условия летнего отдыха детей проконтролировал Андрей Травников

После двухлетнего периода пандемийных ограничений новосибирские детские оздоровительные лагеря работают со стопроцентной заполняемостью. С начала летней оздоровительной кампании в нашей области уже отдохнуло более 94 тысяч детей, до начала учебного года в летних лагерях отдохнут еще более двадцати тысяч ребятишек. Вопросы обеспечения безопасности детей в летний период, организации отдыха – на особом контроле правительства Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников, Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим оценили условия, созданные для отдыха и реабилитации детей в одном из лагерей — Областном центре «Морской залив». Сейчас здесь отдыхают 50 детей из подшефного Беловодского района Луганской Народной Республики.

Глава Новосибирской области пообщался с ребятами, пожелал им набираться здоровья, сил, приятных впечатлений от отдыха и подчеркнул: важно, что в этом году регион проводит полноценные летние смены – после двух лет пандемийных ограничений – работают все детские оздоровительные лагеря.