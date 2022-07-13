Волонтеры разукрасили здание модельной библиотеки в Новосибирской области

Автономная некоммерческая организация развития культуры и искусства «Волонтеры культуры Новосибирской области» продолжает работу по созданию арт-объектов граффити на стенах социальных объектов в рамках проекта «Рисунки на здоровье». В рамках проекта большое изображение создано на стене Сузунской центральной модельной библиотеки.

«Рисунки на здоровье» – один из ярких проектов движения «Волонтеры культуры». Проект, придуманный в Новосибирской области, вошел в перечень лучших практик всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры», и теперь реализуется в других регионах России.

В рамках проекта, который реализуется при поддержке министерства культуры Новосибирской области, волонтеры создают серию арт-объектов на стенах больниц и детских поликлиник. В 2020 году благодаря гранту Российского фонда культуры рисунки украсили детские поликлиники в Краснозерском и Куйбышевском районах Новосибирской области, в 2021 году – в Искитиме и Новосибирске. В 2022 году впервые с просьбой преобразить здание с помощью рисунка к волонтерам, помимо поликлиник, обратилось руководство детского сада и библиотеки. Уникальные изображения появились на территории Детского сада № 38 в Новосибирске, Коченевской Центральной районной больницы, а теперь и Сузунской центральной модельной библиотеки.

Фото: архивы пресс-служб