В новосибирском правительстве обсудили увеличение соцвыплат и повышение зарплаты бюджетников

Правительство Новосибирской области приступило к активной реализации решений губернатора Андрея Травникова по повышению заработной платы работников бюджетной сферы, индексации социальных выплат и приведению к единому показателю стоимости питания школьников. О подробностях проводимых перерасчетов на брифинге в правительстве региона 13 июля рассказала министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

«На прошедшей неделе Министерством экономического развития Российской Федерации был опубликован среднегодовой индекс потребительских цен — это прогнозный показатель на 2022 год, и он по прогнозу Минэкономразвития составит 116,5%, то есть ожидаемый уровень инфляции — 16,5 %. В связи с данным прогнозом губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым были приняты и поддержаны законодательным собранием Новосибирской области три важных решения. Первое — это повышение с 1 июля заработной платы работников бюджетной сферы, данное решение касается практически 200 тыс. жителей Новосибирской области, сейчас идет активная работа по перерасчетам. На 10% будут повышены оклады работников, и соответственно увеличится вся заработная плата. Повышение коснется не только "указных" категорий — педагогических, медицинских, социальных работников, но и всех работников бюджетной сферы»,— пояснила Елена Бахарева.

Второе решение, которое касается также очень большого количества людей, — это индексация 40 региональных мер соцподдержки, которые предоставляются различным порядком министерством труда и социального развития. Данное решение уже прорабатывается правительством Новосибирской области — ожидается, что индексация составит также 10% и начнет действовать уже в этом году.

Кроме того, было принято решение о приведении к единому показателю стоимости питания льготных категорий детей, которые учатся в образовательных организациях, относящихся к министерству образования Новосибирской области. Таких детей более 100 тыс., а сумма дополнительного финансирования на эти цели составит более 200 млн руб.

Напомним, в Новосибирской области традиционно индексируются зарплаты бюджетников, которые не попадают под «майские указы» осенью, но в этом году губернатор Андрей Травников дал поручение провести индексацию уже 1 июля на 10%.

Фото: архивы пресс-служб