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Величина постоянная? Сколько новосибирцев относятся к своей работе как к временной?

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Выяснили аналитики hh.ru.

25% жителей Новосибирской области не держатся за свое рабочее место и не планируют задерживаться в компании надолго, следует из данных службы исследований hh.ru. Меньше всего за свои места держатся представители рабочих профессий — каждый третий в сфере (32%). Также в их число вошли работники сферы туризма, ресторанно-гостиничного бизнеса, продаж и управления персоналом (30%). Близко к данным сферам — область маркетинга и рекламы, сфера безопасности и закупок (по 29%).

Меньше всего «текучка» кадров наблюдается в сфере добычи сырья и медицины. Доля мужчин, которые рассматривают свою работу как постоянную, выше, чем женщин. Также чем выше статус работника, тем больше он дорожит своим место. Так, лишь 16% руководителей воспринимают свою работу как временную. Среди обычных специалистов таких опрошенных 26%.

«По итогам опроса выяснилось, что молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет, как правило, меньше держатся за текущую работу и достаточно легко с ней расстаются. Так, почти 40% опрошенных молодых специалистов заявили, что не планируют задерживаться на нынешней своей работе», — сказано в исследовании.

Аналитика опроса показала, что чем старше были респонденты, тем меньше становится доля тех, кто воспринимал свою текущую работу как временную. Так, среди старшего поколения 55+ доля таких ответов — всего 12%.

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