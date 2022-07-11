Мемориалы умершим от коронавируса медикам установили в Новосибирской области

В Новосибирской области, в городах Черепаново и Искитим, установили мемориалы в память об умерших от ковида врачах. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

В Искитиме на памятном знаке написали имена шести медработников: врача-инфекциониста Елены Сотниковой, терапевта Галины Мазаловой, терапевта Антонины Дмитриевой, медсестры Ирины Антюхиной, фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории Галины Маринич, акушерки Людмилы Гусельниковой.

В Черепаново от ковида умерли рентгенолог Сергей Мордвицкий и фельдшер ФАПа поселка Еловкино Инна Кафкунова. Инна Кафкунова проработала фельдшером 28 лет. У нее осталось двое своих детей, а также приемные дети. 1Сергей Мордвицкий, врач с 40-летним опытом и завотделением лучевой диагностики, трудился в Черепановской центральной больнице с 1972 года. Отделение возглавил в 1978 году. Он был главой целой врачебной династии. Его супруга тоже работала рентгенологом.