Новосибирские мужчины признаны самыми эмоционально закрытыми в России

Направление «Психология» Skillbox и аналитическое агентство ResearchMe узнали, как мужчины проявляют свои эмоции и справляются с гендерными стереотипами, где ищут поддержку, а также как на мужские трудности реагируют женщины.

Выяснилось, что более половины мужчин в Новосибирске не делятся личными переживаниями с другими (67%). Это самый высокий процент по всей стране.

Новосибирцы не делятся переживаниями потому что: им сложно начать говорить о проблемах (33%), а жалобы кажутся проявлением слабости (22%) и эгоизма (14%). Каждый десятый и вовсе отметил отсутствие в своей жизни доверительных отношений.

Каждый третий новосибирец назвал финансовую нестабильность наиболее дискомфортной проблемой на сегодняшний день. Почти каждый десятый отметил чувство одиночества, неудовлетворенности работой, сложности с контролем эмоций и непонимание того, кто он и чего хочет. Низкая самооценка волновала только 6% опрошенных.

Кроме того, мужчины поделились своими желаниями, воплощению которых препятствуют гендерные стереотипы. Почти каждый пятый хотел бы работать ради призвания, а не денег, свободно проявлять эмоции и быть смешным и несерьезным, а каждый десятый — одеваться в новом стиле и сделать перерыв в карьере на учёбу и хобби. Некоторые мужчины (7%) хотели бы заниматься бытом и воспитанием детей.

А как на проблему смотрят женщины? Абсолютное большинство (75%) согласилось с утверждением о том, что мужчинам сложнее открывать свою душу и делиться переживаниями. Среди причин этой особенности женщины выделили мужской страх показаться слабым (28%), ранимость (20%), общественные установки и воспитание в стиле “мужчины не плачут” (16%), нежелание обсуждать подобные вопросы (13%).