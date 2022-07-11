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Число случаев клещевого боррелиоза в Новосибирской области выросло в три раза

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В настоящее время подтверждено 95 случаев клещевого боррелиоза.

В этом эпидсезоне в Новосибирской области зарегистрировано 13 245 случаев укусов клещом, что на 14% больше, чем в прошлом году. Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава управления Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов.

По словам господина Щербатова, наибольшее количество укусов дает Искитимский и Тогучинский районы, Бердск и Новосибирск.

Лабораторно подтвержденных случаев клещевого энцефалита — 73, что в два раза больше чем в прошлом году. Клещевого боррелиоза — 95 случаев, это в три раза больше 2021 года.

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