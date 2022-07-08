Не друг ты мне. Только 18% новосибирцев назвали свои отношения с начальством «дружескими»

Аналитики портала SuperJob, проведя исследование, выяснили, что лишь 18% новосибирцев могут похвастаться дружбой с начальством. Респонденты убеждены, что такие отношения положительно влияют на рабочий процесс.

Опрос проводили среди представителей экономически активного населения из областного центра. Как оказалось, подавляющее большинство новосибирцев охарактеризовали свои отношения с начальником как деловые (76%), и только 18% — дружескими. При этом каждый второй (49%) считает, что дружба с начальником помогает рабочему процессу, а каждый третий (30%) уверен в обратном.

Среди тех, у кого приятельские отношения с руководством, чаще встречаются мужчины, также, как и среди тех, кто считает, что дружба с начальником помогает работе. При этом зрелые горожане реже заводят дружеские отношения с руководством, чем респонденты до 34 лет.

Кроме того, семь из десяти опрошенных новосибирцев уверены, что можно сохранить дружбу с коллегой, ставшим начальником, 17% считают наоборот.