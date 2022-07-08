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В Новосибирской области число вакансий выросло за месяц почти на 10%

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Заметнее всего усилился спрос на специалистов в сфере страхования.

В июне в Новосибирской области количество вакансий выросло на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем и прошлым годом. О такой статистике рассказали аналитики сервиса hh.ru.

Региональные показатели роста количества вакансий несколько ниже среднероссийских (+10,4%), но выше, чем по сибирскому региону в целом (+8,8%).

В нашем регионе заметнее всего вырос спрос на специалистов по страхованию (+46%), на втором месте — сфера транспорта и логистики (+15%), а третье место занял высший менеджмент (+13%). Эксперты также отмечают, что работодатели увеличился спрос на специалистов по управлению персоналом, домашний персонал, специалистов по автобизнесу, рабочий персонал, специалистов по инсталляциям и сервис (по +13%), а также сотрудников для ресторанно-гостиничной сферы и строителей (по +12%).

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