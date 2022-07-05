Жители Новосибирской области стали чаще настаивать на заключении трудового договора

Эксперты провели опрос среди новосибирцев и выяснили, что 41 % работников готовы пожертвовать снижением зарплаты ради официального трудоустройства. Исследование представили специалисты hh.ru.



Данные собраны за второй квартал 2022 года. По результатам, процент соискателей, готовых пожертвовать зарплатой, вырос на 13 % по сравнению с первый кварталом 2022 года. Как правило, более гибкими в этом вопросе являются представители домашнего персонала, IT-специалисты, различные специалисты по управлению, а также сотрудники из сферы развлечений.



«Что касается роста готовности снизить зарплатные ожидания, то это традиционный инструмент для привлечения потенциального работодателя в периоды высокой конкуренции за рабочие места и попытка сократить срок на поиск и трудоустройство. Можно назвать это демпингом на рынке труда со стороны предложения», – отмечает главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина.



43 % жителей нашего региона не готовы снижать зарплатные ожидания. Больше всего против этого выступают строители, работники сельского хозяйства и добычи сырья. 16 % затруднились ответить.



