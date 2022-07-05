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Алтай, Крым, диван. Где новосибирцы проводят свой летний отпуск?

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26% решили отдыхать на даче.

Июль признан самым популярным месяцем для отпуска среди новосибирцев. Такой ответ дали 70% респондентов, следует из данных службы исследований hh.ru. Из тех, кто намерен пойти в отпуск в этом году, планируют отправиться в путешествие по России (54%).

«Наиболее популярные направления у жителей Новосибирской области – Алтайский край (26% планируют поездку в этот регион) и Краснодарский край (21%). В первую пятерку направлений, хотя и с большим отставанием, вошли также Республика Алтай, Красноярский край и Республика Крым. Отдых внутри страны чаще всего планируют сотрудники из сферы производства и маркетологи (по 60%)», — сказано в исследовании.

Только 21% отдает предпочтение отдыху за границей. В приоритете — Турция (49%) и Таиланд (41%). Чаще всего такой ответ давали IT-специалисты (29%).

«26% респондентов проведут отпуск на даче, 24% займутся бытовыми делами и ремонтом, 22% останутся дома и проведут время на диване, за компьютером или с книгой, 21% отправятся в поход, — рассказывают эксперты. — А 15% возьмут на время отпуска подработку, чаще такие планы встречаются у специалистов по маркетингу и пиарщиков и административного персонала».

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