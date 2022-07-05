Андрей Травников высказался о качестве антиковидной профилактики в Новосибирской области

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области Андрей Травников поднял вопрос о некачественной профилактике ковида в регионе, в частности, о низком уровне информирования жителей. «Помню, СМС-информирование делали, и информировали через социальные сети. А сейчас? Я к себе применяю. Сижу вот, слушаю, высчитал — у меня на этой неделе как раз ровно полгода с момента заболевания, нужно вакцинироваться. Сам бы не вспомнил, никто бы не напомнил», — подчеркнул губернатор.



Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отметил, что минздрав планирует работать в данном направлении с людьми старше 60 лет. «Эта работа проводится сотрудниками первичного звена, для нас это в приоритете. Остальную работу мы проводим в организованных коллективах, совместно с учреждениями здравоохранения», — сказал глава аедомтсва.



Во время совещания Андрей Травников предложил подумать, как в регионе можно использовать уже имеющийся опыт для профилактики коронавируса.