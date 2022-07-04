Почти 300 беженцев из ЛДНР принял Новосибирск

С марта по июль этого года Новосибирск принял 295 беженцев из Донбасса. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании 4 июля.

Градоначальник отметил, что среди беженцев 66 детей, среди них 22 — в возрасте до шести лет, остальные — школьники.

Анатолий Локоть заявил, что только в апреле в город прибыло 68 семей из Донецкой и Луганской народных республик. В основном они поселились у родственников.