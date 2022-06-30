Подхалимов — уволить, зарплаты — повысить! Что планируют сделать новосибирцы при назначении на руководящую должность?

Среди жителей Новосибирской области провели опрос, чтобы узнать, что они сделают в первую очередь, став начальниками. Выяснилось, что многие хотели бы избавиться о своих вчерашних коллег. Данные исследования опубликовал сервис SuperJob.



Как показали результаты опроса, 14% респондентов в первую очередь начали бы кадровые зачистки и уволили бы бездельников, любимчиков и подхалимов. Еще 13 % хотели бы усилить дисциплину. Чуть больше 11% опрошенных применили бы не кнут, а пряник – повысили бы зарплаты.



Кроме того, работники считают своим долгом предоставить больше компенсаций рабочим и создать систему материального поощрения подчиненных за хорошую работу. В списке ответов есть перераспределение обязанностей, введение системы отчетности, увеличение количества собраний с работниками.



«Решение оставить все, как есть, в случае своего назначения на руководящий пост, озвучили 9 % новосибирцев, — рассказали в SuperJob. — Мужчины чаще считают, что первые решения в качестве руководителя должны касаться увольнения неэффективных сотрудников, введения системы отчетности и планирования. Женщины чаще выступают за повышение зарплат, премирование, перераспределение обязанностей и нормирование рабочего дня».