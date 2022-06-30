18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Подхалимов — уволить, зарплаты — повысить! Что планируют сделать новосибирцы при назначении на руководящую должность?

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Самым популярным ответом, по данным SuperJob, оказалась кадровая зачистка.

Среди жителей Новосибирской области провели опрос, чтобы узнать, что они сделают в первую очередь, став начальниками. Выяснилось, что многие хотели бы избавиться о своих вчерашних коллег. Данные исследования опубликовал сервис SuperJob.

Как показали результаты опроса, 14% респондентов в первую очередь начали бы кадровые зачистки и уволили бы бездельников, любимчиков и подхалимов. Еще 13 % хотели бы усилить дисциплину. Чуть больше 11% опрошенных применили бы не кнут, а пряник – повысили бы зарплаты.

Кроме того, работники считают своим долгом предоставить больше компенсаций рабочим и создать систему материального поощрения подчиненных за хорошую работу. В списке ответов есть перераспределение обязанностей, введение системы отчетности, увеличение количества собраний с работниками.

«Решение оставить все, как есть, в случае своего назначения на руководящий пост, озвучили 9 % новосибирцев, — рассказали в SuperJob. — Мужчины чаще считают, что первые решения в качестве руководителя должны касаться увольнения неэффективных сотрудников, введения системы отчетности и планирования. Женщины чаще выступают за повышение зарплат, премирование, перераспределение обязанностей и нормирование рабочего дня».

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: