Половина опрошенных россиян выросли такими же, как их родители. Об этом рассказали во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чуть больше половины респондентов хотят, чтобы их дети и внуки были похожими на них. А желание вырастить детей непохожими на себя озвучила только треть.

ВЦИОМ отмечает, что в семьях с устойчивым материальным положением 64% видят детей и внуков похожими на себя. Граждане с плохим материальным положением хотят, чтобы их ребенок отличался от них.

«Россияне стали чаще говорить о том, что они похожи на своих родителей (+21%), и чаще хотеть, чтобы их дети и внуки выросли такими же, как они (+23%). В 1992 году ситуация была обратная: 46% не чувствовали, что похожи на родителей, и видели своих детей совсем другими (39%)», — подчеркивает ВЦИОМ.