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Россияне стали чаще говорить о том, что они похожи на своих родителей

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По данным ВЦИОМ, 30 лет назад ситуация в нашей стране была обратная: 46% не чувствовали, что похожи на родителей.

Половина опрошенных россиян выросли такими же, как их родители. Об этом рассказали во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чуть больше половины респондентов хотят, чтобы их дети и внуки были похожими на них. А желание вырастить детей непохожими на себя озвучила только треть.

ВЦИОМ отмечает, что в семьях с устойчивым материальным положением 64% видят детей и внуков похожими на себя. Граждане с плохим материальным положением хотят, чтобы их ребенок отличался от них.

«Россияне стали чаще говорить о том, что они похожи на своих родителей (+21%), и чаще хотеть, чтобы их дети и внуки выросли такими же, как они (+23%). В 1992 году ситуация была обратная: 46% не чувствовали, что похожи на родителей, и видели своих детей совсем другими (39%)», — подчеркивает ВЦИОМ.

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