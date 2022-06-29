Большинство новосибирцев согласятся перейти работать к конкурентам

По информации, предоставленной аналитиками SuperJob, за 11 лет новосибирцы стали менее принципиальны в вопросах перехода на работу к конкурентам. В 2022 году на смену работодателя готовы пойти 85 % опрошенных работников.



«Три из четырех новосибирцев (79 %) согласились бы сменить место работы, получив приглашение от фирмы-конкурента, но только на хороших условиях, а еще 6 % приняли бы такое предложение в любом случае. Свою позицию опрошенные объясняют желанием увеличить свой заработок и условия труда, а также развиваться профессионально. Только 5% опрошенных ни за что не согласились бы уйти к конкурентам: с их точки зрения, такой поступок выглядит непорядочным», – делятся результатами исследования в SuperJob.



Сменить место работы по большей части готовы мужчины – их 87 %. Женщин меньше – 82 %. Исследователи также проверили результаты по уровням дохода. Выяснилось, что уйти от работодателя готовы в основном те, что зарабатывает меньше 50 тысяч рублей. Для этих людей в приоритете стоит, как правило, зарплата. Для тех, кто получает за свой труд от 50 до 80 тысяч рублей, по большей части важны более комфортные условия.



Под комфортными условиями большинство респондентов подразумевают более высокую зарплату (94 %), повышение в должности (55 %), удаленность офиса от дома (47 %), а также возможность бесплатного обучения и получения различных компенсаций.