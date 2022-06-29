Новосибирским бюджетникам на 10% поднимут зарплату

С 1 июля бюджетникам Новосибирской области повысят зарплату на 10%, сообщил губернатор во время специального выпуска программы «Вести Новосибирск». Как правило, в регионе подобную индексацию проводят осенью, однако в этом году из-за инфляции было принято решение провести ее раньше.

«В Новосибирской области традиционно индексируются зарплаты бюджетников, которые не попадают под «майские указы». Это наше региональное решение. Причем мы всегда повышаем на уровень не ниже инфляции, обычно мы это делаем всегда осенью: 1 сентября или 1 октября. С учетом того, что в этом году цены росли очень быстро, вчера было принято решение о повышении с 1 июля на 10 процентов. Я уже дал поручение подготовить соответствующие бюджетные решения, чтобы уже в июле люди получили повышенные зарплаты, − отметил Андрей Травников. – Вполне возможно, осенью мы выйдем на вторую индексацию. Я дал поручение региональному Правительству, министерству финансов зарезервировать необходимую сумму в бюджете, чтобы сделать все оперативно, когда это будет необходимо»,

Губернатор уточнил, что речь идет о работниках сферы образования, соцсферы, культуры, спорта и физической культуры.

Кроме того, глава региона сообщил, что в бюджете предусмотрены средства на повышение зарплаты и тем категориям бюджетников, которые попадают под «майские указы» Президента РФ. Здесь зарплата рассчитывается из показателя среднего дохода от трудовой деятельности. На этот год он спрогнозирован в сумме 44203 рубля. Это с приростом чуть более 10% к уровню прошлого года.