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Режим повышенной готовности продлили в Новосибирской области до конца сентября

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Меры по защите населения в связи с угрозой распространения коронавируса будут действовать по крайней мере до 30 сентября.

Режим повышенной готовности из-за COVID-19 продлен в Новосибирской области до 30 сентября этого года. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Травникова.

«Дополнительные меры по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях режима повышенной готовности продлены в Новосибирской области по 30 сентября 2022 года», — сказано в сообщении облправительства.

Отметим, что режим повышенной готовности продлен после предложения регионального Роспотребнадзора.

Напомним, что в конце мая на территории нашего региона отметили ограничения, касающиеся заполняемости залов театров, кинотеатров и других учреждений культуры, концертных организаций, мест проведения торжественных мероприятий и фестивалей.

 

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