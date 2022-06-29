Режим повышенной готовности продлили в Новосибирской области до конца сентября

Режим повышенной готовности из-за COVID-19 продлен в Новосибирской области до 30 сентября этого года. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Травникова.

«Дополнительные меры по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях режима повышенной готовности продлены в Новосибирской области по 30 сентября 2022 года», — сказано в сообщении облправительства.

Отметим, что режим повышенной готовности продлен после предложения регионального Роспотребнадзора.

Напомним, что в конце мая на территории нашего региона отметили ограничения, касающиеся заполняемости залов театров, кинотеатров и других учреждений культуры, концертных организаций, мест проведения торжественных мероприятий и фестивалей.