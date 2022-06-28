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Какие профессии признаны самыми стрессовыми в Новосибирской области?

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Лишь 16% опрошенных новосибирцев не считают свою работу стрессовой.

Аналитики сервиса Зарплата.ру составили топ самых стрессовых профессий в Новосибирской области. Список сформирован по результатам опроса работающих жителей региона. На первом месте — профессия учителя: ее считают стрессовой 15% опрошенных.

В пятерке лидеров — профессии таксиста и водителя (14%), работника регистратуры (11%), оператора колл-центра (10%) и продавца (8%). Также, по мнению респондентов, чаще всего со стрессом сталкиваются врачи, кондукторы, журналисты, кассиры, менеджеры по продажам, строители, администраторы, бухгалтеры и официанты.

Выяснилось, что 43% новосибирцев считают свою профессию нервной. Еще 41% признались, что периодически нервничают на работе. Остальным 16% повезло больше — по их словам, их работа не вызывает никакого стресса.

Главной причиной нервного напряжения на рабочем месте назвали слишком большой объем работы (44%).

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