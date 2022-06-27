18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Минздрав Новосибирской области: ситуация по укусам клещей в регионе — напряженная и сложная

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

За прошедшую неделю с этой проблемой к медикам обратились почти две тысячи новосибирцев.

Число укусов клещей за эпидсезон составило 11 233 случая, что почти на 15% больше чем в 2021 году. По данным регионального минздрава, за прошедшую неделю из-за укусов клещей поступило 1 936 обращений — это самый высокий показатель по сравнению с предыдущими периодами.

«Ситуацию можно охарактеризовать как сложную и напряженную. (…) Наибольшее количество укусов связаны с отдыхом на природе — 42%», — отметил в ходе оперативного совещания глава Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

В лидерах по количеству укусов находятся Новосибирск, Бердск, Искитимский и Мошковский районы. Лабораторно подтверждены 48 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 53 случая заболевания боррелиозом.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: