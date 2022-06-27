Минздрав Новосибирской области: ситуация по укусам клещей в регионе — напряженная и сложная

Число укусов клещей за эпидсезон составило 11 233 случая, что почти на 15% больше чем в 2021 году. По данным регионального минздрава, за прошедшую неделю из-за укусов клещей поступило 1 936 обращений — это самый высокий показатель по сравнению с предыдущими периодами.

«Ситуацию можно охарактеризовать как сложную и напряженную. (…) Наибольшее количество укусов связаны с отдыхом на природе — 42%», — отметил в ходе оперативного совещания глава Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

В лидерах по количеству укусов находятся Новосибирск, Бердск, Искитимский и Мошковский районы. Лабораторно подтверждены 48 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 53 случая заболевания боррелиозом.