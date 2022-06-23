«Рабский труд», «только ради денег» или «любимое дело» — как новосибирцы относятся к своей работе?

52% опрошенных новосибирцев относятся к своей работе как к простому зарабатыванию денег, следует из данных службы исследований hh.ru. Зачастую такой ответ давали представители сферы добычи сырья. Еще 28% респондентов ответили, что у них обычная работа, как и у остальных. На третьем месте ответ — «моя работа временная, не задержусь тут» (25%), чаще всего такой вариант выбирали представители рабочего персонала. 23% считают, что выполнение рабочих обязанностей тратит их время и силы попусту — так отвечали работники ресторанно-гостиничного бизнеса и HR-специалисты.

18% респондентов считают, что его работа — рабский труд. Причем чаще всего столь тяжелую оценку своему труду дают рабочие (32%). Похожего мнения о рабском труде придерживаются медики и врачи (31% опрошенных в сфере), а также работники транспортной сферы и розничной торговли (по 30%). Представители этих же отраслей жаловались, что их работа наносит им психологический вред и ухудшает здоровье.

Только 13% говорят о том, что занимаются любимым делом и столько же уверены, что их работа делает жизнь других людей лучше. Среди них — представители сферы искусства и медиа и айтишники.