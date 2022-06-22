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Сохранится ли летом льготный проезд на электричках для новосибирских школьников?

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На вопрос ответили в АО «Экспресс-Пригород».

До конца августа в Новосибирской области отменен льготный проезд на электричках для детей школьного возраста. Теперь нужно приобретать билет по полной стоимости, пишет VN.ru.

Как рассказали изданию в АО «Экспресс-Пригород», с 2010 года в отношении пригородного перевозчика введено государственное регулирование. Льготы на проезд, действующие на пригородном железнодорожном транспорте в регионе, предоставляются из средств федерального и регионального бюджетов и утверждаются нормативно-правовыми актами.

«Так, в соответствии с Постановлением губернатора Новосибирской области (…), школьникам право льготного проезда в поездах пригородного сообщения на территории Новосибирской области предоставлено в период с 1 сентября по 15 июня, — отметили в АО «Экспресс-Пригород». — В период с 16 июня до 31 августа льгота на проезд школьникам не предоставляется, оплата проезда производится за полную стоимость».

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