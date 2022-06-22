Андрей Травников вручил новосибирским медикам государственные и региональные награды

Губернатор выразил благодарность «за тот подвиг, которые новосибирские медики совершили в 2020-2021 годах».
Губернатор Андрей Травников и председатель заксобрания региона Андрей Шимкив приняли участие в церемонии вручения государственных наград Российской Федерации и наград Новосибирской области, посвященной Дню медицинского работника.
«Огромное спасибо за ваш труд, за тот подвиг, которые новосибирские медики совершили в 2020-2021 годах. Желаю, чтобы впереди было поменьше проблем, которые мы переживали, а побольше задач – больших, сложных, но приятных задач по развитию нашего новосибирского здравоохранения, благополучия в будущем, здоровья, крепких коллективов, притока молодежи, благодарности со стороны пациентов, всех, кто находится рядом с вами», – обратился к присутствующим Андрей Травников.
Представителям здравоохранения Новосибирской области вручены Ордена Пирогова, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Луки Крымского, нагрудные знаки почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», почетная грамота президента Российской Федерации, нагрудные знаки почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Новосибирской области».
Фото: архивы пресс-служб
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