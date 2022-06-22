Андрей Травников вручил новосибирским медикам государственные и региональные награды

«Огромное спасибо за ваш труд, за тот подвиг, которые новосибирские медики совершили в 2020-2021 годах. Желаю, чтобы впереди было поменьше проблем, которые мы переживали, а побольше задач – больших, сложных, но приятных задач по развитию нашего новосибирского здравоохранения, благополучия в будущем, здоровья, крепких коллективов, притока молодежи, благодарности со стороны пациентов, всех, кто находится рядом с вами», – обратился к присутствующим Андрей Травников.