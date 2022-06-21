В День памяти и скорби Новосибирская область присоединится к «Минуте молчания»

22 июня одновременно по всей России объявляется минута молчания, минута скорби. Вся страна на минуту замолкает в знак почтения к жертвам самой кровопролитной войны в истории человечества, в память об одной из самых печальных дат в истории России – начале Великой Отечественной войны.

Общероссийская акция «Минута молчания» – символ общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах войны, вечно живое напоминание всему миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося нацизму и подарившего миру Победу.

Чтобы почтить память о погибших в Великой Отечественной войне по всей стране 22 июня 2022 года в 12.15 по московскому времени (в 16.15 по местному времени) состоится «Минута молчания».

В рамках акции на короткое время будет приостановлена повседневная деятельность. В это время на минуту прервется теле- и радиовещание. Минуту молчания представит голос теле- и радиоведущего, диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игоря Кириллова. Также прервется работа общественного транспорта Новосибирска, к акции присоединятся различные организации и компании, а также граждане, отложив на минуту все текущие дела и прервав работу.