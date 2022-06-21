Андрей Травников поблагодарил команду Новосибирской области за достойное представление региона на Дельфийских играх

В командном первенстве XXI Молодежных Дельфийских игр среди делегаций субъектов Российской Федерации Новосибирская область заняла второе место. Глава региона Андрей Травников вручил награды победителям, призерам Игр из новосибирской команды и их наставникам, поблагодарил их за достойное представление региона.

«Спасибо, что продолжаете традицию уверенного представления нашего региона на Дельфийских играх. Новосибирцы уже 16 лет успешно участвуют в этом молодежном творческом состязании: за всю историю наша команда шесть раз занимала первое место, практически всегда входила в число призеров. И если подвести неофициальный медальный итог участия новосибирцев в играх, то наша команда, наверное, будет самой успешной среди всех региональных команд страны.