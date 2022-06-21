Андрей Травников поблагодарил команду Новосибирской области за достойное представление региона на Дельфийских играх

Губернатор отметил, что «новосибирцы уже 16 лет успешно участвуют в этом молодежном творческом состязании».
В командном первенстве XXI Молодежных Дельфийских игр среди делегаций субъектов Российской Федерации Новосибирская область заняла второе место. Глава региона Андрей Травников вручил награды победителям, призерам Игр из новосибирской команды и их наставникам, поблагодарил их за достойное представление региона.
«Спасибо, что продолжаете традицию уверенного представления нашего региона на Дельфийских играх. Новосибирцы уже 16 лет успешно участвуют в этом молодежном творческом состязании: за всю историю наша команда шесть раз занимала первое место, практически всегда входила в число призеров. И если подвести неофициальный медальный итог участия новосибирцев в играх, то наша команда, наверное, будет самой успешной среди всех региональных команд страны.
Эти успехи неслучайны. Они – отражение мощных преподавательских традиций, мощной школы, которая сформировалась в Новосибирской области. Это дополнительное подтверждение, того, что наш регион – главный культурный центр. К нам тянутся таланты, чтобы расти и добиваться успеха. И каждый ваш успех, каждое достижение – вклад в общую копилку формирования имиджа, славы, гордости, истории нашего региона», – подчеркнул Андрей Травников.
В этом году новосибирская команда выступала в конкурсной, фестивальной программах по 25 номинациям, завоевав 29 медалей. Из них – десять золотых, 12 серебряных и семь бронзовых, а также 24 специальных диплома.
Фото: архивы пресс-служб
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