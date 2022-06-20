Что больше всего раздражает новосибирцев в рабочем процессе?

32% новосибирцев признались: их не устраивает то, что руководитель не прислушивается к мнению работников. Такой вывод следует из данных службы исследований hh.ru. Больше всего такой ситуацией недовольны медработники (39%) и представители сферы образования (37%).

С конфликтами, нездоровой атмосферой в коллективе сталкиваются еще 29% респондентов. Зачастую с такими ситуациями сталкиваются сотрудники из сферы сельского хозяйства (41%). Постоянная текучка кадров на третьем месте по частоте упоминаний факторов, которые не нравятся работникам региона (27%). На такую проблему, как правило, жалуются HR-специалисты (41%) и сотрудники из розничной торговли (38%).

Четверть новосибирцев (24%) указали на то, что в его компании нет ясности, кто за что отвечает (24%). Столько же человек не доверяют руководителям и сомневаются в их компетентности (24%). Еще 23% опрошенных из Новосибирской области заявили, что в их компании существуют разногласия между департаментами и отделами, а также есть отдельные любимчики среди сотрудников, которым отдается предпочтение в рабочих вопросах.

20% опрошенных пожаловались на кумовство, отсутствие доверия к коллегам, большой объем нововведений и частую смену руководства.

Отметим, что 14% опрошенных жителей Новосибирской области признались, что их устраивает в коллективе и рабочей атмосфере абсолютно все. Чаще всего такую оценку давали ИТ-специалисты (24%) и работники ресторанно-гостиничной сферы (18%).