В Новосибирске установили мемориал в честь медсестры, умершей от коронавируса

В больнице №11 Новосибирска открыли мемориальную доску в честь медсестры Елены Владиной, которая спасала жизни пациентов в красной зоне, но сама не смогла справиться с ковидом.

По словам главного врача больницы Алексея Величко, погибшая от коронавируса Елена Владина проработала в медучреждении более 30 лет. В октябре 2020 года женщина, проработавшая в красной зоне во время пандемии коронавируса, умерла. По словам Величко, Елена Владина была настоящим профессионалом и пользовалась уважением коллег и любовью пациентов.

«Это дорогого стоит – принять решение пройти в «красную зону» и столкнуться с непонятным заболеванием, сделать свой выбор в пользу людей. Я неоднократно заходила с вами в «красную зону» и видела, как вы работаете, насколько тяжело было спасать жизни. И, конечно, в нашей памяти останутся те медицинские работники, которые, столкнувшись с этой инфекцией, не смогли справиться с ситуацией. Они – герои», – отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова

В больнице №11 находился самый крупный ковидарий Новосибирской области. Именно потому мемориальная доска станет памятью о прошедшей пандемии и ее жертвах. Подобные мемориальные доски установят еще в нескольких больницах города и области.

Фото: архивы пресс-служб