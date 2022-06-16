С берега Новосибирского водохранилища вывезли три тонны мусора

Акция по очищению береговой линии проходила в рамках нацпроекта «Экология».
15 июня было собрано и вывезено порядка трех тонн отходов вдоль береговой линии Новосибирского водохранилища в Караканском бору. Мероприятия по сбору мусора прошли в рамках национального проекта «Экология»
В экоакции приняли участие представители министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск», комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска, общественных организаций, учащиеся новосибирских вузов, волонтеры.
«Зачастую закономерным итогом отдыха на природе становятся несанкционированные свалки, которые превращают рекреационные зоны в места небезопасные для жизни и отдыха людей. Решать такие проблемы возможно только совместным трудом. Мы привлекаем на эти акции не только специалистов нашего министерства, но и волонтерские движения, студентов. Также хочется выразить благодарность сотрудникам ООО «Экология-Новосибирск», обеспечивающим вывоз мусора на полигоны», – отметила замначальника управления контрольно-надзорной деятельностью регионального минприроды Светлана Гаранина.
В общий план-график на текущий год включено 179 мероприятий, проведение которых запланировано в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. В числе ключевых мероприятий 2022 года: очистка берегов Новосибирского водохранилища, рек, озер и других водоемов в городах Новосибирск, Бердск, Искитим Новосибирской области, включая реки Обь, Бердь и Тула. Всего по области планируется очистить от мусора более 230 км береговых линий.
Фото: архивы пресс-служб
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