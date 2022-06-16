С берега Новосибирского водохранилища вывезли три тонны мусора

«Зачастую закономерным итогом отдыха на природе становятся несанкционированные свалки, которые превращают рекреационные зоны в места небезопасные для жизни и отдыха людей. Решать такие проблемы возможно только совместным трудом. Мы привлекаем на эти акции не только специалистов нашего министерства, но и волонтерские движения, студентов. Также хочется выразить благодарность сотрудникам ООО «Экология-Новосибирск», обеспечивающим вывоз мусора на полигоны», – отметила замначальника управления контрольно-надзорной деятельностью регионального минприроды Светлана Гаранина.