Для новосибирских доноров учредят специальную награду

14 июня в Новосибирской области отметили Всемирный день донора крови. Новосибирский центр крови по традиции в этот день поздравил доноров. Важная часть праздничных мероприятий – вручение нагрудных знаков почетного донора России. Ольга Ребик – одна из тех, кто сегодня получил награду. Женщина сдает кровь с 18 лет. Говорит, каждый раз, когда ей приходит СМС о том, что ее кровь перелили пациенту, чувствует гордость. «Чувствую, что людям помогла, ведь именно мою кровь перелили, чувствую, что нужна».

Чтобы стать почетным донором, нужны 40 кроводач. Сегодня нагрудный знак вручили мужчине, который сдавал кровь и ее компоненты уже 164 раза.