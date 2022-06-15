Для новосибирских доноров учредят специальную награду

Ее будут вручать не только тем, кто регулярно сдает кровь, но также донорам органов и донорам костного мозга.
14 июня в Новосибирской области отметили Всемирный день донора крови. Новосибирский центр крови по традиции в этот день поздравил доноров. Важная часть праздничных мероприятий – вручение нагрудных знаков почетного донора России. Ольга Ребик – одна из тех, кто сегодня получил награду. Женщина сдает кровь с 18 лет. Говорит, каждый раз, когда ей приходит СМС о том, что ее кровь перелили пациенту, чувствует гордость. «Чувствую, что людям помогла, ведь именно мою кровь перелили, чувствую, что нужна».
Чтобы стать почетным донором, нужны 40 кроводач. Сегодня нагрудный знак вручили мужчине, который сдавал кровь и ее компоненты уже 164 раза.
Всего министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в торжественной обстановке наградил 24 почетных донора и поблагодарил каждого, кто много лет спасает жизни людей. «За последние 10 лет, которые мы [в Новосибирском центре крови] очень активно занимаемся пропагандой [донорства], количество почетных доноров становится больше. Сегодня в регионе этого звания удостоены 10 500 человек».
Также Константин Хальзов отметил, что по инициативе областного заксобрания и горсовета Новосибирска в регионе появится собственная награда донорам. Вручать ее будут не только тем, кто регулярно сдает кровь, но также донорам костного мозга и донорам органов.
Главный врач центра крови Юлия Моор подчеркнула, что в Новосибирской области благополучная ситуация с донорством. В среднем сейчас ежедневно сдают кровь 300 человек. Уже много лет служба крови в полном объеме исполняет все заявки медицинских организаций. «На самом деле нет такого понятия «редкая группа крови». Потому что пациенты распределяются в популяции так же, как доноры. Несмотря на то, что II положительная – самая распространенная, у пациентов она тоже будет чаще всего встречаться, и будет чаще всего нужна».
Традиционно в день донора в операционную центра крови выстроилась очередь. Для каждого, кто сегодня пришел на донацию, трасфузиологи подготовили поздравление и подарки. Перед входом в центр крови волонтеры Ассоциации детских объединений нанесли на асфальт рисунок со словами «Спасибо, донор». Посетителей центра встречал и провожал аниматор в костюме сердца. Доноров угощали натуральным мороженым из Купино и гематогеном. С ростовыми фигурами девушки-эритроцита по имени Эрика и молодого человека – Тромбоцита по имени Тромби можно было сделать снимок на память. Эрика и Тромби – герои книги Новосибирского центра крови для доноров «Приключение Эрики».
В рамках всероссийской акции #КультураДонорству провели беспроигрышную лотерею. Можно было выиграть билеты в краеведческий, художественный, культурно-исторический музеи, музей Новосибирска, музей Солнца или парк музеев «Галерея времени».
Лозунг Всемирного дня донора крови в 2022 году – «Донорство крови — акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни». Его цель – привлечение внимания к важности добровольного донорства крови для спасения жизни людей и укрепления солидарности в обществе.
Фото: архивы пресс-служб
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