Волонтеры из Новосибирска взяли на себя заботу об осиротевшем бельчонке

Новосибирские волонтеры помогают бельчонку, чья мама недавно погибла под колесами автомобиля. Об этом рассказали в группе «Базы реабилитации животных в Кольцово» в соцсети «ВКонтакте».

«Он остался один, еще не приспособленный к жизни, не умеющий защищаться от крупных птиц и совершенно точно не понимающий, где теперь его мамочка, – сообщили в организации. – Он залезает в одеяло, укрываясь хвостиком, прячется и дезориентирован».

На базу зверька везти побоялись – подумали, что он испугается лая собак. Выручить коллег согласился Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ) – бельчонка там приняли уже на следующее утро. В настоящее время малыш знакомится с собратьями и восстанавливается в среде, максимально приближенной к естественной.

«У бельчонка наблюдалась вялость и заторможенность», – рассказали в Центре реабилитации диких животных и отметили, что сейчас бельчонок идет на поправку.

Фото: Центр реабилитации диких животных