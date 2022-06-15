25% новосибирцев готовы к переезду ради работы

Каждый четвертый житель Новосибирской области (25%) готов переехать из нашего региона из-за новой работы, следует из данных аналитиков hh.ru. Исследование проводилось на основе 94 тысяч резюме из региона, открытых или обновленных в мае-июне этого года.

Работу с переездом больше всего рассматривают менеджеры по продажам и по работе с клиентами (10%), программисты и разработчики (5%), руководители проектов и администраторы (по 4%), руководители отдела продаж, аналитики, инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (по 3%). Чаще к переезду ради работы готовы мужчины (60%), реже женщины — 40%. Почти 30% соискателей хотели бы зарабатывать 45-90 тысяч рублей. 15% — выше 90 тысяч рублей.

«37% соискателей находятся в возрасте 18-30 лет, еще 34% — в возрасте 30-40 лет, — говорится в исследовании. — Остальные возрастные группы существенно меньше: 20% — 40-50 лет; 6% — 50-60 лет; по 1% — 14-18 лет и старше 60 лет».