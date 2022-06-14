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Какую продолжительность отпуска новосибирцы считают оптимальный?

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Онлайн-сервис SuperJob провел опрос, по результатам которого выяснилось, что значительной части сотрудников не хватает даже месяца на полноценный отдых.

Большинство новосибирцев мечтают об отпуске продолжительностью в четыре недели. Такие результаты получили аналитики онлайн-сервиса SuperJob в рамках социального опроса.

Выяснилось, что десять дней отпуска хватает лишь 7% опрошенных. Для 22% респондентов идеальная продолжительность отдыха от работы – 14 дней, а 24% – три недели.

Каждому четвертому новосибирцу (26%) нужно четыре недели для полноценного отдыха. 16% респондентов считают, что отдыхать от работы нужно еще дольше.

О длительном отпуске (месяц и дольше) чаще мечтают мужчины — 46% против 35% среди женщин.

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