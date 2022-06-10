Насколько открыты новосибирцы в общении с коллегами?

85% новосибирцев считают, что честны в общении со своими коллегами и начальством. Лишь 8% признались, что они скрывают правду от руководства, еще 3% всегда неискренни с коллегами, 4% респондентов обманывают и тех, и других.

Как следует из данных службы исследований hh.ru, чаще всего жители Новосибирской области скрывают факты, относящиеся к личной и семейной жизни (52%), 32% искажают информацию о своем психоэмоциональном состоянии, 32% врут об отношении к самим коллегам и к их работе, 29% — о состоянии здоровья, 26% — о политических и религиозных взглядах, 23% — о финансовом состоянии, 16% — о наличии вредных привычек, 10% — о сексуальной ориентации и столько же — о рабочих задачах.

Новосибирцы предпочитают не обсуждать с коллегами большинство вышеперечисленных тем. Значительная часть опрошенных не хочет делиться информацией о своей личной жизни (71%) и мнением о других сотрудниках на работе (53%). Почти половина не обсуждают зарплату и финансовое состояние, 43% — религию, 38% — политику, 11% — пандемию коронавируса.