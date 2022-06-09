Жителей Новосибирска приглашают заняться интеллектуальной дыхательной гимнастикой

МАУ «Стадион» продолжает проект «Здоровое утро, Новосибирск». В среднем одно занятие посещают более 150 человек. По словам занимающихся, комплекс упражнений работает: улучшается самочувствие, прибавляются силы, укрепляется иммунитет. В программу входят оздоровительная гимнастика, скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, оздоровительная йога и т.д.

«Интеллектуальная дыхательная гимнастика – одно из направлений проекта нашего учреждения «Здоровое утро, Новосибирск». Методика позволяет человеку быть энергичным и бодрым, способствует улучшению мозговой активности, — комментирует инструктор МАУ «Стадион» Артем Валеев. — К тому же это профилактика простуды, улучшение зрения и мелкой моторики, включающая в себя фейсбилдинг».

Занятия проходят по двум адресам: в Театральном сквере по средам с 12:30 до 14:00 и в сквере им. Кирова (метро Октябрьская) по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:30. Спортивная форма не требуется.

Справочная информация – по телефону 305-47-03. С расписанием тренировок можно ознакомиться по ссылке.