Как творческая молодежь Новосибирской области выступила на «Российской студенческой весне»?

Участниками всероссийского фестиваля стали две тысячи студентов из 70 регионов страны.
Впервые во всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» приняли участие студенты профессиональных образовательных организаций (колледжей, училищ, техникумов) – и команда Новосибирской области завоевала восемь наград фестиваля. Творческие студенты региона стали лучшими в пении, танцах, театральном искусстве и оригинальном жанре.
Как прокомментировали в министерстве образования Новосибирской области, фестиваль входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Событие прошло в Челябинске и объединил две тысячи студентов из 70 регионов страны.
Участниками события от нашего региона стали не только студенты образовательных организаций высшего образования, но и – впервые – обучающиеся профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 27 лет. По итогам регионального Фестиваля была сформирована делегация в составе 77 человек, представляющих 11 образовательных организаций (НОККиИ, НКТТ им. Лунина, Центр культуры учащейся молодежи, Колыванский аграрный колледж, Ордынский аграрный колледж, НАСК, Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко, НТЭК, НКТ им. Косыгина, Новосибирское командное речное училище им. Дежнева, Бердский политехнический колледж).
Победителями новосибирские студенты стали в направлениях «Вокальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр».
«Мы очень благодарны за возможность выступить на таком высоком уровне, тем более мы впервые выступали на мероприятии такого масштаба. Огромную роль сыграла поддержка наших ребят из делегации во время выступления – мы ее чувствовали, танцевать было очень приятно! В целом фестиваль оставил бурю впечатлений, будем стараться расти, чтобы в следующем году завоевать первое место», – рассказали Александр Чернышов и Евгения Томилова, лауреаты направления «Танцевальное».
Подробнее с результатами фестиваля «Российская студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций можно ознакомиться на сайте министерства образования Новосибирской области.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)