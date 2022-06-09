Как творческая молодежь Новосибирской области выступила на «Российской студенческой весне»?

Победителями новосибирские студенты стали в направлениях «Вокальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр».

«Мы очень благодарны за возможность выступить на таком высоком уровне, тем более мы впервые выступали на мероприятии такого масштаба. Огромную роль сыграла поддержка наших ребят из делегации во время выступления – мы ее чувствовали, танцевать было очень приятно! В целом фестиваль оставил бурю впечатлений, будем стараться расти, чтобы в следующем году завоевать первое место», – рассказали Александр Чернышов и Евгения Томилова, лауреаты направления «Танцевальное».

Подробнее с результатами фестиваля «Российская студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций можно ознакомиться на сайте министерства образования Новосибирской области.

Фото: архивы пресс-служб