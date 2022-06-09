49% новосибирцев считают, что за ненормативную лексику при детях нужно наказывать

Аналитики SuperJob выяснили, как жители Новосибирска относятся к возможности введения наказания за ненормативную лексику в присутствии несовершеннолетних.

С этой инициативой выступили российские педагоги: они предлагают включить в Кодекс об административных правонарушениях статью за использование мата в присутствии детей. Она будет действовать только в отношении совершеннолетних.

По результатам опроса, нововведение положительно оценивают 49% новосибирцев. Против выступает каждый четвертый горожанин (25%).

«Сторонников введения наказания за нецензурную брань в присутствии детей вдвое больше среди тех, кто никогда не использует ее в общении, чем среди тех, кто использует часто (62% против 27%), — комментируют в SuperJob. — Инициативу российских педагогов намного чаще поддерживают опрошенные старше 45 лет, чем молодежь до 24 лет (56% против 40%)».

10% новосибирцев признаются, что постоянно используют обсценную лексику в своей речи. Никогда не употребляют мат 37% горожан.