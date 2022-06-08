Андрей Травников провел встречу с послом Таиланда

Приветствуя делегацию Королевства Таиланд, губернатор подчеркнул, что Новосибирская область заинтересована в расширении экономических связей, в частности, в сфере сельского хозяйства.
Углубление торгово-экономического сотрудничества, наращивание культурного, научного, образовательного, туристического взаимодействия – Новосибирская область усиливает контакты с Королевством Таиланд. Рабочую встречу по вопросам укрепления сотрудничества провели в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в Российской Федерации Сасиват Вонгсинсават. В рабочей встрече также приняли участие первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, руководитель территориального органа – представитель Министерства иностранных дел России в Новосибирске Николай Афонасов и советник-посланник по вопросам сельского хозяйства посольства Королевства Таиланд в Российской Федерации господин Сонгкхла Чулакасиан.
Приветствуя делегацию Королевства Таиланд, глава региона отметил, что Новосибирская область заинтересована в расширении экономических связей, в частности, в сфере сельского хозяйства. «Новосибирская область научилась не только производить много качественной аграрной продукции, но и экспортировать ее по всему миру через нескольких надежных трейдеров. Мы продаем ежегодно более одного миллиона тонн пшеницы, а также технические культуры – сою, лен, рапс. Также мы открыты для расширения сотрудничества в научно-образовательной сфере, в сфере культуры и искусства, туризма. Новосибирская область заинтересована в привлечении мировых ученых для работы на установке класса мегасайенс СКИФ, которая будет запущена в 2024 году, и в привлечении зарубежных студентов – для этого на территории Новосибирского государственного университета мы строим кампус мирового уровня».
Господин Сасиват Вонгсинсават поблагодарил Андрея Травникова и правительство Новосибирской области за теплый и содержательный прием и подчеркнул, что Таиланд также заинтересован в укреплении связей с Новосибирской областью – важнейшим транспортно-логистическим хабом и научным центром России. «Убежден, что этот наш приезд в Новосибирскую область и наши рабочие встречи – это задел на будущее, на дальнейшее укрепление и развитие взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы, в том числе, в увеличении рейсов прямого авиасообщения между Россией и Таиландом».
В программе делегации Таиланда – посещение реконструируемого аэропорта «Толмачево», Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, Новосибирского национального исследовательского государственного университета (НГУ), Сибирского отделения Российской академии наук, а также открытие в Новосибирском государственном художественном музее выставки «В стране изумрудного Будды», посвященной культуре Таиланда. Открытие выставки 9 июня будет приурочено к 125-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом.
Фото: архивы пресс-служб
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