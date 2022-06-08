Андрей Травников провел встречу с послом Таиланда

Приветствуя делегацию Королевства Таиланд, глава региона отметил, что Новосибирская область заинтересована в расширении экономических связей, в частности, в сфере сельского хозяйства. «Новосибирская область научилась не только производить много качественной аграрной продукции, но и экспортировать ее по всему миру через нескольких надежных трейдеров. Мы продаем ежегодно более одного миллиона тонн пшеницы, а также технические культуры – сою, лен, рапс. Также мы открыты для расширения сотрудничества в научно-образовательной сфере, в сфере культуры и искусства, туризма. Новосибирская область заинтересована в привлечении мировых ученых для работы на установке класса мегасайенс СКИФ, которая будет запущена в 2024 году, и в привлечении зарубежных студентов – для этого на территории Новосибирского государственного университета мы строим кампус мирового уровня».