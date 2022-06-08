Насколько доступно образование самым маленьким жителям Новосибирской области?

Правительство РФ составило рейтинг субъектов федерации по доступности образования для детей полутора-трех лет. Данные были приведены в ежегодным докладе о реализации госполитики в сфере образования в 2021 году.

Малыши этой возрастной категории зачисляются в ясельные группы при дошкольных учреждениях. По стране доступность такого «ясельного» образования оценивается в целом высоко: в 50 субъектах — на уровне 100%, еще в 13 — выше среднероссийского значения (от 97,01 % до 99,22%).

Наш регион показал один из худших результатов (78,28%). Ниже показатели — только у Республики Дагестан, где доступность ясельного образования составляет 52,65%.

Всего не обеспечено местами в детских садах 40 032 детей в возрасте от полутора-трех лет. При этом год назад их было еще больше ֫— 89 601.

Отметим, что в среднем по России доступность «ясельного» образования достигает 96,25% (на 1 января прошлого — 92,14%).