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Новосибирская область улучшила свои позиции в рейтинге регионов по численности населения

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Руководитель Новосибирскстата Михаил Ференец сообщил о предварительных результатах Всероссийской переписи населения.

О предварительных итогах Всероссийской переписи населения рассказал руководитель Новосибирскстата Михаил Ференец в ходе оперативного совещания с губернатором Андреем Травниковым.

По данным статистики с 2010-го по 2021 год Новосибирская область и город Новосибирск прибавили в росте населения. В Новосибирске количество жителей увеличилось на 160 тысяч (11%) и составило 1 млн 634 тыс. человек. Таким образом, город стал третьим в стране по численности населения после Москвы и Петербурга.

«Наш регион улучшил свое место в рейтинге регионов страны по численности населения. Новосибирская область занимает 15-е место в РФ и второе место в СФО. В 2010 году у региона было соответственно 17-е и третье место, – отметил господин Ференец.

Глава ведомства также сообщил, что число жителей Новосибирской области увеличилось за десять лет на 5% и составило 2 млн 798 тыс. человек. При этом в сельской местности стало проживать на 36 тыс. человек (6%) меньше, а вот городское население выросло с 77% до 80%.

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